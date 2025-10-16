Lavori infrastrutturali sulla ferrovia del Ponente: stop ai treni tra Ventimiglia e Bordighera nella notte tra sabato e domenica

Nuovi interventi di potenziamento infrastrutturale interesseranno nel fine settimana la rete ferroviaria ligure. In particolare, tra le stazioni di Ventimiglia e Bordighera la circolazione ferroviaria sarà sospesa dalle 22 di sabato prossimo, alle 5.30 di domenica, per consentire lo svolgimento di importanti lavori di ammodernamento degli impianti.

L’intervento rientra nel più ampio piano di elettrificazione a 3.000 Volt dei binari della stazione di Ventimiglia, un passo fondamentale per permettere l’arrivo e la partenza dei moderni elettrotreni e migliorare l’efficienza complessiva del servizio. Durante le ore di chiusura saranno eseguite lavorazioni propedeutiche al completamento dell’impianto elettrico, necessarie per l’adeguamento delle infrastrutture alla nuova tensione.

Trenitalia ha comunicato che, nel periodo interessato, alcuni treni regionali e a lunga percorrenza potranno subire cancellazioni o modifiche d’orario, sia sulla tratta Ventimiglia–Savona–Genova sia sulla linea Genova–La Spezia, dove sono in programma ulteriori attività di potenziamento tecnologico tra Recco e Sestri Levante. I viaggiatori sono invitati a consultare gli orari aggiornati prima della partenza, utilizzando i canali informativi di Trenitalia – sito web, app, biglietterie e tabelloni elettronici – per verificare eventuali variazioni e servizi sostitutivi.

Con questi interventi, Rete Ferroviaria Italiana prosegue nel percorso di modernizzazione della rete ligure, con l’obiettivo di migliorare la qualità del servizio, la sicurezza e la regolarità della circolazione ferroviaria.