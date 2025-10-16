Sanremo: approvato il progetto esecutivo per la riqualificazione dei marciapiedi di piazza Colombo

La Giunta comunale ha approvato il progetto esecutivo per la riqualificazione dei marciapiedi di piazza Colombo. L’intervento rientra nel fondo strategico regionale di 500 mila euro, ottenuto dalla precedente amministrazione comunale, che comprendeva anche i lavori già conclusi nei giardini Sud-Est e quelli in corso nei giardini “Falcone e Borsellino” alla Foce.

In particolare, in piazza Colombo sarà sostituita la pavimentazione del marciapiede lato nord, verranno realizzati un allargamento e l’impermeabilizzazione di quella a ponente sotto il porticato, nonché un attraversamento pedonale di via San Francesco con strisce in marmo antiscivolo e la sostituzione dei tombini ammalorati.

Tutto questo permetterà di superare anche le barriere architettoniche costituite dalle parti danneggiate da usura e tempo.

“L’intervento, in attesa di un piano ancora più ampio che potrà trovare attuazione quando sarà disponibile l’area sottostante ora occupata dalla Riviera Trasporti - dichiara l’assessore ai lavori pubblici Massimo Donzella - permetterà di restuituire un’immagine ordinata a due dei marciapiedi più percorsi di Sanremo. L’utilizzo di materiale in linea con quello presente in via Matteotti, consentirà inoltre di realizzare una pavimentazione uniforme e di pregio. Tutto questo contribuirà quindi ad ottenere un risultato in termini di decoro, fruibilità e sicurezza di un’area centrale e strategica per la città”.

I lavori comporteranno una spesa complessiva di 186 mila euro. Il progetto, che ha ottenuto l’autorizzazione anche della Soprintendenza, è firmato dall’arch. Simone Perrone.