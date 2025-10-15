Tennistavolo, la Giunta concede uno spazio del mercato coperto all'Asd GSTT Bordighera 1948

Bordighera esprime orientamento favorevole, sotto il profilo patrimoniale, all’assegnazione in concessione d’uso del lato est e di una porzione del lato nord del piano mezzanino del mercato coperto in piazza Garibaldi, tra i box ad uso non commerciale contrassegnati dagli interni C e D, compatibilmente con gli altri utilizzi della struttura mercatale, all'associazione sportiva dilettantistica A.S.D. GSTT Bordighera 1948 fino all'8 aprile 2027 per lo svolgimento dell’attività ludico-sportiva del tennistavolo.

Accettata dalla Giunta comunale, con una delibera, la richiesta di proroga, almeno biennale, proposta dall'associazione sportiva visto che tra le finalità del comune di Bordighera rientra la promozione di attività sociali, culturali, ricreative, dello sport e del tempo libero volte a favorire il pieno sviluppo della persona umana e l'associazione sportiva dilettantistica ha, infatti, sempre organizzato tornei di tennistavolo di valenza regionale e nazionale che, oltre a rappresentare eventi consolidati delle iniziative sportive locali, hanno contribuito proprio alla promozione turistica del territorio bordigotto.

Un'assegnazione temporanea dietro corrispettivo di un canone annuo ricognitorio di 1.200,00 euro, soggetto ad adeguamento I.S.TA.T. ai sensi di legge, limitatamente allo svolgimento dell’attività ludico-sportiva del tennistavolo previa elaborazione, di concerto con gli uffici comunali competenti, di un calendario degli allenamenti ed eventi sportivi al fine di garantire il normale svolgimento delle attività presso la struttura mercatale. Si è ritenuto, però, di riservare a favore dell’Amministrazione comunale l’utilizzo delle aree del piano mezzanino per iniziative istituzionali anche qualora le stesse vengano a sovrapporsi a quelle eventualmente già programmate dall’A.S.D. GSTT Bordighera 1948.

E' stato, inoltre, demandato al servizio Patrimonio l’espletamento di tutti gli adempimenti necessari per la predisposizione degli schermi contrattuali e la successiva stipulazione del provvedimento concessorio, fermo restando la verifica dell’assenza di posizioni debitorie mentre al servizio Ragioneria l’accertamento dell’entrata di 1.200,00 euro al capitolo n. 535.5.2 del bilancio di previsione finanziario in corso.