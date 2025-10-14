Riforma Bucci in consiglio regionale, Bozzano rivendica la fedeltà a Toti: “Io sono un totiano e lo rimpiango”

È stato evocato addirittura l’ex presidente Toti nell’aula del Consiglio regionale ligure di oggi, 14 ottobre, durante la discussione del DDL 79 sulla riorganizzazione della struttura amministrativa della Regione, che introduce nuove figure apicali ed è stata aspramente criticata dall’opposizione. «Faccio i complimenti al presidente Bucci – ha ironizzato Arboscello – perché dopo quattro anni di consiliatura con il presidente Toti non pensavo di rimpiangerlo, e faccio i complimenti ai consiglieri di maggioranza perché mandano giù di tutto».

Una dichiarazione che non poteva non suscitare qualche reazione. E la reazione è arrivata da Alessandro Bozzano (Vince Liguria – Noi Moderati), ex totiano, anzi totiano, come lui stesso si è definito nel suo intervento in replica ad Arboscello. «Vicepresidente Arboscello – ha detto Bozzano – io sono un totiano. Non ho mai rinnegato il presidente Toti e mai lo farò. Hai detto: mi fate rimpiangere Toti. Lo rimpiango anche io, te lo dico con tanto equilibrio e sincerità. Noi italiani ci dimentichiamo presto le cose, ma io non mi sono dimenticato di Giovanni Toti».

Che si tratti di un sincero rimpianto, di un atto di fedeltà o di una frecciatina a chi l’ex presidente lo ha dimenticato, le parole di Bozzano hanno colpito anche il consigliere del Movimento 5 Stelle, Stefano Giordano: «Noi – è intervenuto Giordano – non rimpiangiamo persone che hanno patteggiato».