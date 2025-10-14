 / Attualità

Attualità | 14 ottobre 2025, 10:48

Bordighera saluta il Comandante Barillari: riconoscenza e auguri per il nuovo incarico

Il Sindaco Ingenito e l’Amministrazione Comunale ringraziano il Luogotenente per l’impegno profuso nella tutela e nello sviluppo del porto turistico

Bordighera saluta il Comandante Barillari: riconoscenza e auguri per il nuovo incarico

Questa mattina il Sindaco e l’Amministrazione Comunale di Bordighera hanno incontrato a Palazzo Garnier il Comandante della Delegazione di Spiaggia, Luogotenente Simone Augusto Barillari, prossimo a nuovo incarico in altra sede.

Siamo profondamente grati al Comandante Barillari per l’integrità, lo spiccato spirito di servizio e il profondo senso di responsabilità che ha speso senza risparmio nel corso di una collaborazione quasi quotidiana, mirata allo sviluppo e alla sicurezza del nostro porto turistico.” dichiara il Sindaco Vittorio Ingenito. 

Al Comandante Barillari esprimiamo i più sinceri auguri per il nuovo incarico, certi che sarà l’ulteriore, felice occasione per apprezzarne le indiscusse capacità, le fondate competenze e la solida esperienza”, conclude il primo cittadino.

Redazione

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A OTTOBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium