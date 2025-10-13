 / Solidarietà

Motori e solidarietà a Ventimiglia con il V Motor Show Giardini - II Memorial Thomas Manna (Foto)

Il ricavato sarà devoluto a Gaslini Insieme

Motori e solidarietà a Ventimiglia. Il V Motor Show Giardini proposto ieri dal Team Piegavalvole ha attirato tanti appassionati e curiosi nell'area intorno ai giardini pubblici Tommaso Reggio, dove, per l'occasione, è stato allestito un circuito, per ammirare, fotografare e filmare le spettacolari esibizioni delle auto stradali e racing e provare in prima persona il Rally Taxi.

La manifestazione dedicata, per il secondo anno consecutivo, alla memoria di Thomas Manna, il giovane chef ventimigliese scomparso nel 2023, aveva uno scopo benefico: il ricavato raccolto verrà, infatti, devoluto alla fondazione Gaslini Insieme per l'ospedale dei bambini.

Per l'occasione la strada è stata chiusa alla viabilità. Un evento per grandi e piccini che si è svolto in totale sicurezza. All'evento erano presenti anche l'assessore Serena Calcopietro, il consigliere comunale Nico Martinetto e il consigliere regionale Walter Sorriento.

 

Elisa Colli

