Vallecrosia: i Salesiani si preparano a “La Domenica Sportiva”

È iniziato ufficialmente anche nella parrocchia di Maria Ausiliatrice l’anno Educativo-Pastorale, e l’apertura è stata celebrata con una domenica all’insegna della comunità, della gioia e dello spirito salesiano.

Tante famiglie, accompagnate dai loro bambini e ragazzi, hanno partecipato con entusiasmo a una giornata che ha saputo unire fede, gioco e condivisione.

Dopo la Santa Messa delle ore 11.00, il cortile dell’oratorio si è animato con tornei e attività ludiche, seguiti da un pranzo condiviso che ha rafforzato il senso di appartenenza e amicizia tra i presenti. Nel pomeriggio, mentre i genitori si sono incontrati con il Parroco e i catechisti per un momento di confronto e programmazione, i bambini hanno continuato a divertirsi tra giochi in oratorio e una passeggiata sul lungomare di Vallecrosia, godendo del sole e dell’aria aperta.

La giornata si è conclusa con una merenda per tutti, segno semplice ma significativo di convivialità. Un ringraziamento speciale è stato rivolto agli animatori, circa una trentina di ragazzi tra i 14 e i 20 anni, che con dedizione e allegria hanno reso possibile ogni momento della giornata. La loro presenza è stata un esempio concreto di gioventù sana, generosa e impegnata, capace di trasmettere valori e creare legami.

Ma l’Opera Salesiana non si ferma qui. Domenica prossima, 19 ottobre, l’Oratorio Don Bosco di Vallecrosia ospiterà “La Domenica Sportiva”, un pomeriggio dedicato allo sport e al divertimento aperto a tutta la comunità. A partire dalle ore 14.45 sarà possibile iscriversi ai tornei di calcio, basket, pallavolo, ping-pong e calciobalilla. Le competizioni, pensate per coinvolgere bambini, giovani e adulti, si concluderanno con la premiazione prevista intorno alle 18.30.

L’iscrizione è gratuita per tutti i tesserati, mentre per i non tesserati è previsto un contributo di 10 euro. Un’occasione preziosa per vivere il cortile salesiano come spazio di incontro, gioco e famiglia, dove lo sport diventa strumento di educazione e relazione.

L’appuntamento è dunque fissato: domenica 19 ottobre, nel cortile dell’Oratorio Don Bosco, per un’altra giornata da vivere insieme, nel segno della gioia e della condivisione.