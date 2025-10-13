Santo Stefano al Mare: inaugurazione dell'ex Stazione Ferroviaria riqualificata con il Presidente della Regione Marco Bucci

Un nuovo capitolo si apre per Santo Stefano al Mare con l’inaugurazione ufficiale della ex Stazione Ferroviaria, al termine di un significativo intervento di riqualificazione urbana che ha restituito alla comunità un luogo storico e identitario.

L’appuntamento è fissato per mercoledì 15 ottobre 2025 alle ore 16.00, un’ora più tardi rispetto all’orario inizialmente previsto, per consentire la partecipazione del Presidente della Regione Liguria, Marco Bucci.

A dare l’annuncio è il Sindaco Marcello Pallini, che ha sottolineato l’importanza della presenza istituzionale: “Siamo onorati di poter accogliere il Presidente Bucci e l’Assessore regionale all’Urbanistica Marco Scajola. La loro partecipazione rappresenta un segnale di attenzione e vicinanza concreta al nostro territorio e al lavoro svolto in questi anni. Proprio per permettere la presenza del Presidente Bucci, abbiamo posticipato l’orario della cerimonia.”

La riqualificazione della ex Stazione Ferroviaria non è solo un intervento architettonico, ma un gesto di valorizzazione della memoria collettiva e della storia locale. Un luogo che per decenni ha rappresentato un punto di passaggio, di incontro e di vita quotidiana, torna ora a essere protagonista, trasformato in uno spazio moderno e funzionale, pronto ad accogliere nuove attività e iniziative.

Il Sindaco Pallini ha rivolto un invito caloroso a tutta la cittadinanza affinché partecipi numerosa a questo momento di festa e di condivisione: “Invito tutta la cittadinanza a prendere parte a questo momento importante per la nostra comunità, che celebra la rinascita di un luogo storico e identitario per il paese.”