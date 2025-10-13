Sanremo: grande successo a San Romolo per la prima 'Castagnata', in tanti sul prato per la festa d'autunno

Una giornata di festa, profumo di castagne e tanta allegria hanno reso indimenticabile la prima Castagnata di San Romolo, organizzata dall’Associazione Amici di San Romolo con il patrocinio del Comune di Sanremo. Fin dal mattino, il prato di San Romolo si è animato di persone di ogni età, accorse per vivere insieme un momento di convivialità e tradizione. L’evento si è aperto con la sessione informativa della Croce Rossa di Bordighera, dedicata al primo soccorso e all’uso del defibrillatore automatico (DAE), molto apprezzata dai presenti.

Nel primo pomeriggio, la Famiglia Culantina di Coldirodi ha contribuito ad accendere i bracieri, regalando a tutti l’inconfondibile aroma delle caldarroste appena cotte. Dalle ore 14.30 alle 18.30, il profumo delle castagne croccanti ha accompagnato il sorriso dei partecipanti, che hanno potuto gustarle “in cambio di un sorriso e di un’offerta libera”. La giornata è proseguita con la Santa Messa in onore del Santo Patrono, seguita da momenti di musica dal vivo e da uno spettacolo dedicato ai più piccoli, che ha riempito di risate e applausi il prato immerso nel verde del Monte Bignone.

L’entusiasmo dei partecipanti e la grande partecipazione di residenti, famiglie e turisti hanno confermato il successo di questa prima edizione, che si candida a diventare un appuntamento fisso dell’autunno sanremese. L’associazione Amici di San Romolo desidera ringraziare tutti coloro che hanno reso possibile questa splendida giornata: il Comune di Sanremo per il supporto istituzionale, la Croce Rossa di Bordighera per la preziosa collaborazione, la Famiglia Culantina di Coldirodi per l’impegno e la maestria ai bracieri, tutti i volontari e soci che hanno lavorato con passione e dedizione e naturalmente il pubblico, che con la propria presenza e il proprio entusiasmo ha contribuito al successo di questa bellissima festa.