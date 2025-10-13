Passeggiata e Grande Castagnata a Carpasio: una festa tra tradizione e natura

Nel suggestivo scenario dell’antico borgo di Carpasio, incastonato tra i monti della Valle Argentina, si prepara una giornata speciale che profuma di tradizione, comunità e natura.

Domenica prossima, il paese si animerà con la Grande Castagnata, un evento organizzato con entusiasmo e dedizione dalla neonata Associazione Anima Carpasio, affiancata dalla storica Pro Loco. Un’iniziativa che nasce dal cuore pulsante dei Carpasini e dei volontari, uniti dal desiderio di mantenere vivi gli usi e i costumi che da secoli caratterizzano questo angolo di Liguria.



Nello specifico domenica 19 si svolgerà a Carpasio una passeggiata nel boschi per osservare ed ammirate i colori dell'autunno. La destinazione è località Colla Ciana, con pranzo al sacco. Al rientro per tutti i partecipanti ci saranno un ricco buffet ed una castagnata. È necessaria la prenotazione.

La castagnata non è solo una festa, ma un vero e proprio rito collettivo che celebra l’autunno e i suoi frutti, in particolare le castagne, protagoniste indiscusse di questa giornata. I castagneti secolari che circondano il borgo offriranno lo scenario perfetto per un’esperienza immersiva tra i colori caldi della stagione, il profumo della legna che arde e il gusto autentico delle caldarroste preparate secondo le antiche tradizioni locali.

L’invito è rivolto a tutti, dai più grandi ai più piccini, per vivere insieme un momento di convivialità e riscoperta. Sarà l’occasione per passeggiare tra i vicoli di Carpasio, ascoltare racconti di un tempo, assaporare prodotti tipici e lasciarsi coinvolgere da un’atmosfera che sa di casa e di festa. Anima Carpasio, con il supporto della Pro Loco, dimostra come la passione e la volontà di una comunità possano trasformarsi in iniziative capaci di valorizzare il territorio e rafforzare il senso di appartenenza.

La Grande Castagnata è molto più di un evento gastronomico: è un tributo alla memoria, alla terra e alla bellezza delle cose semplici. Un appuntamento da non perdere per chi ama la montagna, la cultura locale e il calore di una comunità che sa accogliere con il sorriso.