Caldarroste, musica e divertimento: la Castagnata anima Perinaldo (Foto)

Caldarroste, musica e divertimento. La Castagnata anima Perinaldo.

L'evento, proposto dall'associazione volontari di Perinaldo, ha attirato tante persone, giovani, coppie e famiglie nel centro storico del paese per un momento aggregativo e conviviale. Per l'occasione erano presenti anche il consigliere regionale Veronica Russo e il sindaco di Vallecrosia Fabio Perri.

I presenti, ieri pomeriggio, hanno, infatti, potuto degustare caldarroste, panissa e frittelle di mela, osservare la distillazione di essenze locali e ballare a tempo di musica.