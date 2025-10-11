A Sanremo debutta 'Nuova Odissea – Il Ritorno di Cassandra e Orfeo': mito e visione nel romanzo di Alessio Carlini

Giovedì 30 ottobre, alle ore 18.00, presso L’Antro della Bagiua (Via Salita San Francesco 12), nel cuore del quartiere storico La Pigna di Sanremo, si terrà la prima presentazione ufficiale del romanzo ‘Nuova Odissea – Il Ritorno di Cassandra e Orfeo’, opera dell’autore Alessio Carlini, originario di Tresigallo, la celebre ‘città metafisica’ in provincia di Ferrara, e oggi residente a Sanremo.

Il libro, già disponibile nei principali store online e librerie nazionali (LaFeltrinelli, Mondadori, IBS, Amazon), è stato definito “il romanzo rivelazione dell’anno” per la sua capacità di fondere mito e contemporaneità in una narrazione poetica e visionaria. Durante l’incontro, l’autore dialogherà con il pubblico, condividerà il percorso creativo e sarà disponibile per dediche personalizzate. L’evento è gratuito, con prenotazione consigliata.

Info e prenotazioni:

329 897 0794 – 351 901 2330

Nuova Odissea – Il Ritorno di Cassandra e Orfeo

Autore: Alessio Carlini

Editore: EBS Print

ISBN: 979-12-5710-559-4