Bordighera, al via la campagna Asl1 per la microchippatura gratuita dei cani

Prenderà il via la prossima settimana la nuova campagna di microchippatura promossa da Asl1 e rivolta ai proprietari di cani residenti in provincia di Imperia. L’iniziativa riguarda esclusivamente gli animali sprovvisti di microchip e prevede due appuntamenti: mercoledì 15 ottobre a Imperia, in via Nizza 4 presso la S.C. Sanità Animale, dalle 9 alle 13, e martedì 21 ottobre a Bordighera, in via Aurelia 122 presso l’Ospedale, sempre dalle 9 alle 13.

Per poter accedere al servizio è necessario rispettare alcune condizioni: i proprietari devono risiedere in provincia di Imperia, possono prenotare al massimo un cane ciascuno e devono essere maggiorenni. Al momento della registrazione occorre presentare un documento di identità e il codice fiscale.

Durante la visita, il medico veterinario Asl provvederà a inoculare il microchip che consentirà di identificare in modo permanente e univoco l’animale. Contestualmente, il cane sarà iscritto nella banca dati nazionale degli animali da compagnia. Al termine della procedura verrà rilasciato il certificato ufficiale di iscrizione all’Anagrafe canina. Questo il link per prenotarsi.