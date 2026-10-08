Il Casinò di Sanremo si illumina per la nevralgia del trigemino: un segnale di solidarietà ai pazienti

Il Casinò di Sanremo si è illuminato per sensibilizzare l'opinione pubblica sulla nevralgia del trigemino, una patologia altamente invalidante che colpisce migliaia di persone e che necessita di maggiore conoscenza, attenzione e sostegno. L'iniziativa ha trasformato lo storico edificio della città in un simbolo di vicinanza a quanti convivono quotidianamente con questa malattia, richiamando l'attenzione su una condizione che può incidere profondamente sulla qualità della vita dei pazienti e delle loro famiglie.

L'illuminazione rappresenta un importante momento di sensibilizzazione, con l'obiettivo di contribuire a diffondere informazioni e accrescere la consapevolezza su una patologia ancora poco conosciuta dal grande pubblico. Un gesto simbolico, ma dal forte significato sociale, che vuole richiamare la necessità di garantire attenzione alle persone colpite e di promuovere una maggiore comprensione delle difficoltà che devono affrontare ogni giorno.

A promuovere e sostenere l'iniziativa è stato il gruppo di Forza Italia, che si è impegnato affinché il tema della nevralgia del trigemino trovasse spazio e visibilità nella comunità sanremese. L'obiettivo è contribuire a portare all'attenzione pubblica una questione di rilevanza sanitaria e sociale, dando voce ai pazienti e alle loro famiglie e sottolineando l'importanza di non lasciare sole le persone che convivono con questa patologia.

Un ringraziamento è stato rivolto al presidente del Casinò di Sanremo per la sensibilità dimostrata e per aver reso possibile l'illuminazione dello storico edificio. Un riconoscimento è andato anche a tutti coloro che hanno partecipato e collaborato alla realizzazione dell'iniziativa, contribuendo alla riuscita dell'appuntamento e alla diffusione del messaggio di solidarietà.

La luce del Casinò vuole così diventare un segnale concreto di vicinanza e speranza per chi affronta quotidianamente la nevralgia del trigemino. La sensibilizzazione pubblica, infatti, rappresenta un passaggio importante per favorire una maggiore conoscenza della malattia, incoraggiare il riconoscimento dei sintomi e sostenere percorsi di diagnosi tempestiva e di assistenza adeguata. Un messaggio che, attraverso uno dei luoghi simbolo di Sanremo, richiama l'attenzione sull'importanza dell'informazione, della solidarietà e del sostegno a tutti i pazienti.