Sanremo, la Chirurgia Generale rafforza l'organico: incarico a medico per ridurre il tempo delle visite chirurgiche

La Chirurgia Generale di Sanremo dell'ATSL – Area 1 si prepara a rafforzare, seppur attraverso un incarico libero professionale, la propria attività ambulatoriale. La decisione è contenuta nella deliberazione del Direttore Generale dell'A.T.S. Liguria, che recepisce gli esiti della procedura avviata nei mesi scorsi per individuare un medico specialista in Chirurgia Generale. L'obiettivo indicato nel provvedimento è quello di garantire il mantenimento dei tempi di attesa delle prime visite chirurgiche entro i 30 giorni, per le prestazioni con priorità D. L'incarico avrà una durata di un anno e prevede una presenza media di 12 ore settimanali.

Alla base della scelta c'è una situazione di carenza di personale medico nella struttura sanremese. La deliberazione evidenzia infatti che la richiesta di attivazione della procedura è arrivata dopo le dimissioni di due dirigenti medici e la scadenza di un precedente contratto di lavoro autonomo. L'Azienda ha inoltre accertato l'impossibilità di utilizzare risorse interne al Dipartimento e di reperire la professionalità necessaria attraverso graduatorie di concorso, avvisi pubblici o elenchi di idonei. Da qui la necessità di ricorrere a un professionista con specifica esperienza nella chirurgia ambulatoriale e nella day surgery, così da sostenere l'attività e contribuire al rispetto dei tempi di attesa.

La procedura era stata avviata con un avviso pubblico, pubblicato sul sito istituzionale fino al 10 agosto 2026. Alla scadenza sono arrivate due candidature, entrambe in possesso dei requisiti richiesti. La Commissione di valutazione, riunitasi l'11 settembre 2026, ha esaminato comparativamente i curricula dei candidati, entrambi risultati in quiescenza e idonei. L'ordine di priorità ha visto al primo posto Giuseppe Franco Giordano, seguito da Claudio Battaglia. Sulla base delle risultanze della Commissione, l'A.T.S. Liguria ha quindi proceduto al conferimento dell'incarico al primo candidato della graduatoria.

Il contratto prevede 12 ore settimanali complessive di media per 12 mesi, con un compenso lordo di 60 euro all'ora, comprensivo degli oneri e dell'eventuale IVA a carico del professionista. Il medico sarà assegnato alla S.C. Chirurgia Generale Sanremo di Area 1 e l'incarico decorrerà dalla data che sarà individuata nel relativo contratto. La deliberazione precisa inoltre che, in caso di rinuncia, il candidato decadrà dalla graduatoria e si procederà allo scorrimento. Il provvedimento stabilisce anche una garanzia di presenza fisica funzionale allo svolgimento dell'attività e al raggiungimento degli obiettivi concordati con il direttore sostituto della struttura.

Il ricorso al professionista esterno viene motivato anche dai numeri dell'organico. Nel Piano integrato di attività e organizzazione 2026-2028 è stato previsto un fabbisogno di 21 dirigenti medici nella disciplina di Chirurgia Generale, mentre risultano attualmente in servizio 16 unità a tempo indeterminato e una a tempo determinato. L'Azienda sottolinea inoltre l'assenza, allo stato attuale, di graduatorie utilizzabili per la Chirurgia Generale e quindi l'impossibilità di coprire nel breve periodo il fabbisogno attraverso i normali canali di reclutamento. Sul piano economico, l'onere complessivo del provvedimento ammonta a 37.659,49 euro. La quota principale riguarda le consulenze e prestazioni sanitarie, con 9.360 euro imputati al 2026 e 28.080 euro al 2027. Nel totale sono compresi anche i costi relativi alla Commissione di valutazione, per 219,49 euro. La deliberazione dà atto che la spesa è compatibile con il budget assegnato all'Area 1 e che l'Azienda dispone dell'autorizzazione regionale necessaria per l'attribuzione dell'incarico di lavoro autonomo.

La delibera stabilisce infine che sarà il direttore sostituto della S.C. Chirurgia Generale Sanremo a occuparsi del monitoraggio e del controllo delle prestazioni, verificando il rispetto delle condizioni previste dal contratto e il raggiungimento degli obiettivi assegnati. Il professionista dovrà svolgere l'attività presso la struttura e le prestazioni saranno oggetto delle necessarie attestazioni ai fini della liquidazione dei compensi.