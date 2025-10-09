 / Ventimiglia Vallecrosia...

Ventimiglia Vallecrosia Bordighera | 09 ottobre 2025, 18:15

Banco BPM inaugura la nuova filiale di Ventimiglia (Foto)

Taglio del nastro in via Roma

Un nuovo capitolo si apre per Banco BPM con la riapertura della filiale di Ventimiglia, situata in Via Roma 64/C. L’inaugurazione ufficiale si è tenuta oggi alle ore 17.00: dopo il taglio del nastro e la benedizione dei nuovi locali, i partecipanti hanno potuto visitare gli spazi rinnovati della filiale e partecipare a un momento conviviale.

Ad accogliere gli ospiti, insieme al direttore Fabio Francesconi e i colleghi della filiale, sono intervenuti il responsabile dell’Area Genova, Corrado Pardi, il responsabile della direzione commerciale Liguria, Gianluca Guaitani, il responsabile della Direzione Territoriale Lodi, Lombardia Sud e Liguria Antonio Luca Sallustio.

Presente anche il sindaco Flavio Di Muro, che ha espresso parole di apprezzamento per l’iniziativa: “Avete aperto una bellissima sede. Dà lustro a tutto il quartiere in un momento storico che è positivo per la città, che sta accogliendo nuovi investimenti sia italiani che esteri. L'amministrazione deve fare la sua parte, ma anche il sistema bancario contribuisce in questo senso. Complimenti e buon lavoro”.

L’inaugurazione della nuova agenzia di Banco BPM è stata l’occasione per attivare due iniziative a favore della comunità ventimigliese.

Banco BPM, infatti, ha deciso di sostenere l’impegno dell’associazione “Amici dei Disabili” che da quasi quindici anni si impegna con passione, competenza e continuità per garantire i diritti delle persone con disabilità, tanto da costituire, tra l’altro, un punto di riferimento territoriale per l’abbattimento delle barriere architettoniche.

A fianco di questa iniziativa, Banco BPM ha stabilito di supportare, attraverso le risorse del Progetto Scuola, l’iniziativa “Un Paio di Occhiali per Tutti” promossa dall’Istituto “Fermi – Polo Montale” di Ventimiglia per gli allievi dell’Indirizzo Ottico che coniuga un percorso formativo mirato degli studenti con un’iniziativa di valore sociale: la realizzazione di occhiali da lettura destinati a persone in condizione di disagio economico.

"Sono felice di vedere qui all'inaugurazione molti clienti, anche di lunga data - conclude il direttore territoriale Sallustio - Siamo una banca che è diventata grande, dopo 160 anni di storia. Siamo una banca orgogliosamente italiana, che raccoglie denaro e lo presta a famiglie e imprese. Oggi parliamo molto di tecnologia: noi crediamo in questo, ma siamo anche convinti che la relazione personale dia un valore aggiunto. Questa è anche un'occasione per confermare concretamente il nostro impegno a mantenere una presenza effettiva sul territorio di Ventimiglia. Banco BPM, infatti, continua a investire risorse importanti per servire al meglio le famiglie e le imprese attraverso tutti i canali: dunque, anche con la qualità della rete filiali. Del resto, lo dimostra la nostra presenza in Liguria che si articola in 71 filiali e 3 centri imprese, distribuiti lungo tutta la regione da Ventimiglia a Lerici, in cui operano 700 colleghi".

Presenza storica a Ventimiglia, la filiale di Banco BPM ha trasferito le proprie attività dai vecchi locali di via della Repubblica nella nuova sede di via Roma 64/c: ambienti rinnovati più ampi, luminosi e gradevoli. Migliorata la fruibilità grazie a una distribuzione degli spazi in cui si equilibrano le esigenze di facilità di utilizzo, di comunicazione e di privacy – ogni consulente, infatti, opera in una propria area dedicata. Nella nuova filiale di via Roma, i clienti ritrovano tutti i servizi, incluse le cassette di sicurezza, e un Atm evoluto che assicura la disponibilità ininterrotta sette giorni su sette - 24 ore al giorno, di numerose operazioni, compresi versamenti di assegni e contanti in un locale dedicato, riservato e sicuro. Incrementato anche il numero degli addetti dell’agenzia: sette persone di Banco BPM, incluso il direttore, sono a servizio dei clienti ventimigliesi.

Elia Folco

