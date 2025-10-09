Ventimiglia: cena di Beneficenza "Apri la tua casa per aprire il tuo cuore" per accogliere bambini ucraini in cerca di pace

Ci sono gesti che non cambiano il mondo intero, ma possono trasformare radicalmente la vita di una persona. E a volte, è proprio da questi gesti che nasce la speranza. Il progetto che prende forma a Ventimiglia ha un sogno semplice e potente: offrire a bambini ucraini, che vivono ogni giorno sotto il peso della guerra, un mese di serenità in Italia durante le vacanze di Natale e d’estate.

Un mese in cui le sirene lascino spazio alle risate, in cui le macerie vengano sostituite dal profumo del mare, dai giochi all’aria aperta e da una tavola apparecchiata con amore.

Per rendere possibile questo sogno, servono famiglie disposte ad aprire le porte della propria casa e del proprio cuore. Non si tratta solo di ospitare un bambino, ma di offrirgli ciò che spesso diamo per scontato: la normalità, l’affetto, la sicurezza. Accogliere significa regalare un ricordo che resterà per sempre, un’ancora di speranza a cui aggrapparsi nei momenti più difficili.

Per raccontare questo progetto e coinvolgere la comunità, mercoledì 22 ottobre alle ore 20 si terrà una Cena di Beneficenza presso il ristorante Pasta e Basta, in passeggiata Marconi 20/A a Ventimiglia. Grazie alla generosità dei gestori, sarà possibile condividere buon cibo, emozioni e solidarietà in una serata che promette di essere molto più di un semplice evento. Ogni piatto servito sarà un gesto concreto a sostegno dell’iniziativa, ogni brindisi una promessa di futuro migliore per questi bambini.

Due sono le strade per contribuire: accogliere un bambino nella propria famiglia durante le festività e l’estate, oppure partecipare alla cena e aiutare a costruire una rete di amore e accoglienza. Il calore di una casa, la forza di una comunità, la generosità di un piatto: sono queste le vere armi che possono vincere la guerra, almeno nel cuore di chi la subisce.

Per informazioni sull’accoglienza e per prenotazioni alla cena, è possibile inviare un messaggio su WhatsApp a Sciolla al numero 3498521311.