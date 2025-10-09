Forza Italia Sanremo incontra il Ministro Zangrillo: “Una rivoluzione di merito e semplificazione nella Pubblica Amministrazione”

Un incontro cordiale e costruttivo ha visto protagonista Forza Italia Sanremo, che ha accolto il Ministro per la Pubblica Amministrazione Paolo Zangrillo in occasione di un piacevole ricevimento nella città dei fiori. A presentare il Ministro è stato l’Assessore Regionale Marco Scajola, che ha sottolineato il forte legame tra il territorio ligure e le istituzioni nazionali. Durante l’incontro, il Ministro Zangrillo ha dialogato con i presenti su temi centrali per il futuro del Paese, offrendo spunti di riflessione e confronto molto apprezzati dai partecipanti.

“Come Forza Italia – hanno commentato i rappresentanti locali del partito – abbiamo potuto constatare l’impegno e la competenza dei nostri rappresentanti in ambito nazionale e regionale, motivo di orgoglio per tutti noi che crediamo in un partito moderato di centro, il cui obiettivo principale resta il miglioramento dell’Italia". Uno dei punti chiave dell’intervento del Ministro è stato il processo di rinnovamento interno della Pubblica Amministrazione, che Forza Italia definisce una “piccola rivoluzione”. Un cambiamento che mira a superare l’approccio puramente formale e burocratico, troppo spesso basato su regole e procedure, per adottare invece una visione più concreta, orientata ai risultati e alla semplificazione per cittadini e imprese. “Recuperare i principi di merito e responsabilità dei funzionari pubblici – ha ricordato Zangrillo – significa restituire efficienza e fiducia nelle istituzioni.”

Forza Italia Sanremo ha voluto rimarcare come il vero “brutto” da combattere non sia solo quello visibile nelle periferie dimenticate, ma anche quello che si manifesta nelle disfunzioni della macchina amministrativa: lentezze, disorganizzazione, corruzione e cattiva gestione delle risorse umane. “Non vogliamo rassegnarci – hanno ribadito – a una Pubblica Amministrazione che spreca il potenziale delle proprie persone. I dipendenti pubblici non devono essere penalizzati, ma valorizzati e riqualificati, affinché possano contribuire in modo attivo al buon funzionamento del Paese". L’incontro si è concluso in un clima di entusiasmo e condivisione, rafforzando il legame tra Forza Italia e il territorio sanremese, e rinnovando l’impegno del partito per una politica basata su competenza, moderazione e responsabilità.