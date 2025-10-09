Sanremo: Oscar Farinetti presenta “La regola del silenzio” al Teatro Ariston

Una mattinata dedicata alla cultura, alla narrativa e al dialogo con uno dei protagonisti più poliedrici del panorama italiano.

Venerdì 10 ottobre alle ore 10:00, il Teatro Ariston di Sanremo ospiterà Oscar Farinetti per la presentazione del suo nuovo romanzo, La regola del silenzio, edito da Bompiani. Dopo una lunga carriera editoriale fatta di saggi, riflessioni e racconti, l’imprenditore fondatore di Eataly e Green Pea si cimenta per la prima volta con la narrativa pura, dando vita a una storia intensa e sorprendente.

L’incontro, aperto al pubblico e con ingresso libero, vedrà la partecipazione degli studenti delle scuole superiori del territorio, in particolare del Liceo Cassini di Sanremo, con il contributo musicale della Cassini Band e la presenza della redazione del Liceo Cassini Magazine. A dialogare con Farinetti saranno Giulio Gavino, responsabile dell’edizione Sanremo-Imperia de La Stampa, e Walter Vacchino, in un confronto che si preannuncia ricco di spunti e riflessioni.

L’appuntamento si inserisce nel programma della mostra “Non ha l’età”, inizialmente prevista come evento conclusivo, ma prorogata fino al 21 dicembre grazie al grande successo di pubblico. Un’occasione per unire arte, letteratura e partecipazione cittadina.

La regola del silenzio racconta la storia di Ugo Giramondi, un ragazzo segnato dalla morte improvvisa del nonno “Chiodo”, evento che lo porta a perdere la capacità di parlare fluentemente. Il suo silenzio, però, diventa una risorsa: una lente acuta per osservare il mondo, un punto di forza che lo rende il fulcro di un gruppo di amici inseparabili. Il romanzo, scandito in tre tempi – giovinezza, processo, carcere – si legge come un thriller ma è anche una profonda riflessione sull’amicizia, sull’ambizione e sulla resilienza.

Farinetti, nato ad Alba nel 1954, è noto per aver rivoluzionato il mondo dell’enogastronomia con Eataly e per il suo impegno nella sostenibilità con Green Pea. Oltre alla sua attività imprenditoriale, ha pubblicato numerosi volumi di successo, tra cui Serendipity, Storie di coraggio, Ricordiamoci il futuro e Never Quiet. Con La regola del silenzio, inaugura una nuova fase della sua produzione letteraria, confermando la sua capacità di raccontare l’animo umano con profondità e originalità.

L’appuntamento al Teatro Ariston si preannuncia come un momento di grande valore culturale, aperto alla cittadinanza e pensato per coinvolgere le nuove generazioni in un dialogo vivo e stimolante.