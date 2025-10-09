Sanremo: il Palazzo Borea d’Olmo racconta l’attacco del Re Sole

Un viaggio nella storia, tra arte, memoria e suggestioni seicentesche. Sabato mattina si apre al pubblico l’evento “Quando Re Sole bombardò Sanremo”, ospitato nell’atrio monumentale del Palazzo Borea d’Olmo, uno dei luoghi più iconici della città.

L’iniziativa, ideata dallo storico e divulgatore Ernesto Porri, è stata fortemente voluta dai fratelli Tommaso e Corrado Nodari Mocenigo Soranzo, comproprietari del palazzo, che hanno scelto di valorizzare un episodio poco noto ma cruciale della storia locale.

L’evento ripercorre il bombardamento della città di Sanremo da parte della flotta francese nel 1684, ordinato da Luigi XIV, il celebre Re Sole, nell’ambito delle tensioni tra la Repubblica di Genova e la monarchia francese. Un attacco che lasciò segni profondi sulla città e che oggi viene rievocato attraverso un allestimento immersivo, documenti storici, ricostruzioni artistiche e narrazioni che restituiscono il clima politico e sociale dell’epoca.

Il Palazzo Borea d’Olmo, con il suo atrio monumentale, diventa così teatro di un racconto che intreccia la grande storia europea con le vicende locali, offrendo ai visitatori l’opportunità di scoprire come Sanremo visse e resistette a uno degli episodi più drammatici del XVII secolo. L’iniziativa si inserisce nel più ampio programma di valorizzazione culturale del palazzo, che i fratelli Nodari Mocenigo Soranzo stanno portando avanti con passione e visione.

“Quando Re Sole bombardò Sanremo” non è solo un evento storico, ma un’occasione per riflettere sul valore della memoria, sull’identità cittadina e sulla capacità di trasformare le ferite del passato in strumenti di conoscenza e consapevolezza.

L’ingresso è libero e l’esposizione sarà visitabile per tutto il weekend.