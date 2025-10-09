Lucia Morlino presenta il suo nuovo romanzo a Vallebona: “Il perdono dell’anima. Ritorno a casa”

Domenica 12 ottobre alle ore 16.30, l’“Archivio Sergio Gagliolo” accoglierà presso Area Arte l’autrice Lucia Morlino per la presentazione del suo ultimo romanzo “Il perdono dell’anima. Ritorno a casa”. L’incontro, che si preannuncia come un pomeriggio di intensa riflessione e confronto, vedrà la scrittrice dialogare con Mara Cilli e Pippo Russo.

Lucia Morlino, di origini pugliesi ma residente a Bordighera fin da bambina, coltiva da sempre la passione per la scrittura. Fin dalla giovinezza si è dedicata alla poesia e ai racconti brevi, ma è solo dall’inizio degli anni Duemila che ha potuto trasformare questa vocazione in un impegno a tempo pieno. Da allora ha pubblicato numerose opere, tra cui “Io Lucia ho amato Ramses III – storia di una reincarnazione”, “Il perdono dell’anima”, “Viaggio di sola andata”, “L’amore infinito”, “I due mondi di Haingel” e “Uccidere l’amore”.

Con “Il perdono dell’anima. Ritorno a casa”, l’autrice torna a esplorare i grandi temi che attraversano la sua produzione letteraria: la ricerca interiore, la memoria, il destino e la capacità umana di rinascere attraverso il perdono. L’incontro si terrà presso Area Arte, lo spazio espositivo permanente del Comune di Vallebona, situato nel cuore del borgo all’interno del palazzo comunale. Questo luogo, pensato come un punto d’incontro tra linguaggi e forme espressive diverse, nasce con l’obiettivo di valorizzare l’arte come strumento di conoscenza, dialogo e condivisione.

Con la sua proposta culturale, Area Arte si configura come un laboratorio vivo, capace di accogliere visioni, idee e percorsi creativi diversi, offrendo al territorio un’occasione di crescita e riflessione attraverso l’arte e la letteratura.