Andagna celebra l’autunno con la Festa della Castagna: appuntamento domenica 12 ottobre

Domenica 12 ottobre 2025 si svolgerà la Festa della Castagna, un appuntamento fisso per tutti gli amanti di questo prelibato frutto.



"La Festa della Castagna chiude in bellezza il calendario delle manifestazioni della Proloco Andagna - si spiega nel comunicato - e accoglie l’arrivo della stagione autunnale brindando con mosto e caldarroste! Si potrà gustare un appetitoso menù a base di castagne, dall’antipasto al dolce! Il menù è caratterizzato da piatti che permettono di riscoprire le tradizioni culinarie del borgo, che vedono come ingredienti principali le castagne e la farina di castagne. La castagna, infatti, è stata per molti anni una fonte di nutrimento molto importante per gli abitanti della zona, che l’hanno utilizzata come frutto e nelle diverse preparazioni di pranzi e cene quotidiani. La Festa della Castagna si svolge dal 1999 ed è ormai un appuntamento imperdibile per che ama questo prezioso frutto autunnale, ma è adatta anche ai soli simpatizzanti, poiché è previsto anche un menù alternativo con specialità culinarie prive di castagne. Una vasta selezione di dolci concluderà in bellezza un ottimo pranzo, con ricette a base di castagne e non. Nel pomeriggio l’orchestra Beatrice e Serena darà il via alle danze facendo divertire ballerini e buongustai fino a sera. Sarà possibile gustare anche le caldarroste e il mosto, le rostelle, le patatine, le frittelle e molti dolci per trascorrere il pomeriggio in allegria.

Info utili per la sagra:

Prenotazione tavoli: non è possibile prenotare e riservare tavoli per permettere ai partecipanti di trovare posto a sedere una volta ordinato il proprio menu.

Navetta e parcheggi: consigliamo di parcheggiare lungo la strada facendo attenzione a mantenere agevole la viabilità. Sarà attivo tutto il giorno un servizio navetta da Andagna per raggiungere le ultime auto parcheggiate e viceversa.

Sia per trovare il vostro tavolo, sia per parcheggiare in modo più agevole, consigliamo di arrivare presto. Saremo operativi dalle 12.00! La manifestazione storica e tradizionale è sostenuta con il contributo della Regione Liguria – Assessorato al Turismo.