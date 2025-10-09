Ventimiglia: poliziotto aggredito durante un tentativo di rapina: arrestato tunisino, con lui una minorenne scomparsa in Germania (Foto)

Momenti di tensione a Ventimiglia, dove un ispettore della Polizia di Stato, in servizio presso il Settore Frontiera e libero dal servizio, è stato vittima di un tentativo di rapina da parte di un cittadino tunisino. L’uomo, dopo aver chiesto insistentemente del denaro all’ispettore, di fronte al suo rifiuto lo ha aggredito afferrandolo per la gola. La pronta reazione del poliziotto ha però messo in fuga l’aggressore, che ha raccolto una grossa pietra e l’ha scagliata contro di lui nel tentativo di guadagnarsi la via di fuga verso la spiaggia.

Nel disperato tentativo di sottrarsi all’arresto, il rapinatore si è infine gettato in mare. Sul posto sono intervenuti altri agenti della Polizia di Frontiera, presenti nella vicina caserma di piazza Libertà, che sono riusciti a trarlo in salvo e a bloccarlo. Sul luogo è arrivata anche la Capitaneria di Porto per prestare supporto alle operazioni di soccorso e sicurezza. Condotto negli uffici di polizia, dagli accertamenti dattiloscopici è emerso che il cittadino tunisino era richiedente asilo in Germania ma irregolare sul territorio italiano. Con lui si trovava una ragazza minorenne, nei confronti della quale, proprio in Germania, risultava presentata una denuncia di scomparsa.

La Procura dei Minori di Genova, immediatamente informata, ha disposto l’affidamento della giovane ai Servizi Sociali. Grazie alla cooperazione internazionale attivata dalla Polizia di Stato attraverso l’Agenzia Sirene e Interpol, è stato possibile acquisire la documentazione relativa alla scomparsa della ragazza e avvisare i genitori in merito al suo ritrovamento. L’uomo è stato segnalato alla Procura di Imperia non solo per il reato di rapina, ma anche per sottrazione di minore e circonvenzione di incapace. La giovane, dopo essere stata accolta e assistita dai Servizi Sociali, è stata successivamente riconsegnata al padre, giunto appositamente dalla Germania per riportarla a casa.

L’episodio conferma ancora una volta l’importanza del costante impegno della Polizia di Stato e della collaborazione internazionale nel garantire sicurezza e tutela, anche oltre i confini nazionali.

Il Direttore Interregionale per il Piemonte, la Liguria e la Valle d’Aosta, Michele Sole, ha rivolto un pensiero di solidarietà e vicinanza all’ispettore aggredito, che – pur libero dal servizio – è intervenuto per assicurare alla giustizia un rapinatore, prestando poi soccorso allo stesso per salvarlo dalle onde. Ha inoltre evidenziato la grande umanità dimostrata dagli operatori nella gestione della vicenda della minorenne scomparsa in Germania, rintracciata e affidata al padre, giunto in Italia per riaccompagnarla a casa in sicurezza. Il Prefetto di Imperia, Antonio Giaccari, ha espresso il proprio apprezzamento per l’efficace attività operativa svolta dagli agenti del Settore Frontiera di Ventimiglia, sottolineando la professionalità e l’impegno con cui le forze dell’ordine affrontano quotidianamente le complesse dinamiche del territorio di confine