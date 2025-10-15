Ventimiglia, nuovi dettagli sul ritrovamento della 13enne scomparsa in Germania: supporto psicologico e indagini in corso

Una ragazza di 13 anni, scomparsa da diversi giorni in Germania, è stata ritrovata a Ventimiglia dalla Polizia di Frontiera (come già scritto), grazie alla collaborazione tra le autorità italiane e i canali internazionali Interpol. La minore era stata segnalata come dispersa dalle autorità tedesche e localizzata nel Ponente ligure durante un controllo sul territorio.

Durante le delicate fasi di ascolto e accertamento, la giovane è stata assistita dalla dottoressa Patrizia Sciolla, psicoterapeuta e criminologa dell’associazione NOI4YOU, attiva da oltre dieci anni nel supporto psicologico e sociale. Presenti anche un’interprete e gli assistenti sociali del Comune di Ventimiglia, che hanno collaborato per ricostruire la vicenda e valutare le condizioni della ragazza.

La minore si trovava in compagnia di un cittadino tunisino, arrestato nei giorni precedenti per tentata rapina ai danni di un uomo poi risultato essere un ispettore della Polizia. Durante il tentativo di fuga, l’uomo si era gettato in mare, venendo successivamente tratto in salvo dagli agenti.

L’associazione NOI4YOU, che opera nel Ponente ligure con circa quaranta volontari, tra cui cinque psicologhe e un avvocato, ha messo a disposizione le proprie competenze per garantire alla giovane un ambiente protetto e professionale. Un intervento che conferma l’importanza della rete territoriale nel gestire situazioni complesse e transnazionali.