Nasce a Sanremo la “Lega Donne”: una rappresentanza della forza politica guidata da Matteo Salvini

Si è ufficialmente costituita a Sanremo la Lega Donne del gruppo Lega Salvini Premier, un nuovo nucleo tutto al femminile nato con l’obiettivo di rafforzare la presenza e l’impegno delle donne sul territorio.

Fanno parte del gruppo alcune figure femminili di rilievo della comunità sanremese, tra cui Stefania Lanza, infermiera e moglie del cardiologo dott. Guglielmino, già candidata alle scorse elezioni regionali; Monia Derogatis, responsabile del Centro per l’Impiego di Sanremo; Liliana Modaffer, storica militante della Lega; e Arabelle Wiggins, Emanuela Campione, Marta Marinello e Rita Lopez.

La Lega Donne Sanremo nasce come realtà composta esclusivamente da donne, con l’intento di promuovere progetti concreti, partecipazione attiva e iniziative volte a valorizzare il ruolo femminile nella società e nella politica.

L’obiettivo del gruppo è quello di consolidarsi a livello locale per diventare un punto di riferimento anche in ambito regionale e nazionale, contribuendo alla futura nascita di una Lega Donne che, in tutta Italia, sostenga con forza e convinzione i valori e le battaglie del nostro partito.

Soddisfazione espressa anche dal rappresentante in consiglio comunale per la Lega (e consigliere provinciale) Daniele Ventimiglia, per la nascita di un gruppo territoriale a traino femminile che mira a rafforzare la presenza edlla LEga sul territorio.