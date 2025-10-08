 / Attualità

Attualità | 08 ottobre 2025, 16:43

Vallecrosia, Perri in viaggio verso il TTG di Rimini: "Un’occasione per raccogliere idee e ispirazioni utili allo sviluppo turistico della città"

"Partecipare a eventi come questo significa guardare al futuro, confrontarsi con realtà virtuose e costruire nuove opportunità", dice il sindaco

Il sindaco di Vallecrosia Fabio Perri è in viaggio per partecipare al TTG Travel Experience e al Salone Balneare di Rimini, importanti appuntamenti dedicati al turismo e alla valorizzazione del litorale.

"Un’occasione per raccogliere idee e ispirazioni utili allo sviluppo turistico della città, con un'attenzione particolare alle spiagge libere, alla loro gestione e al miglioramento dei servizi nonché al turismo e al suo sviluppo" - dice il sindaco Fabio Perri.

"Partecipare a eventi come questo significa guardare al futuro, confrontarsi con realtà virtuose e costruire nuove opportunità per Vallecrosia" - commenta il primo cittadino.

Elisa Colli

