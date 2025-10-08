Sanremo: al via la prossima settimana i lavori per la riqualificazione dei giardini alla Foce

Prenderanno il via la prossima settimana i lavori di riqualificazione dei giardini “Falcone e Borsellino” alla Foce. Un intervento che riguarderà il rinnovamento dell’arredo urbano e il rifacimento della pavimentazione, con conseguente abbattimento delle barriere architettoniche per una maggiore fruibilità in sicurezza dell’area. Per questo motivo, i giardini saranno chiusi, a partire da martedì 14 ottobre, per tutta la durata dei lavori, stimata in sei settimane.

I lavori, che comporteranno una spesa di 155 mila euro, prevedono una completa manutenzione della pavimentazione antitrauma, con la sostituzione di tutte le parti danneggiate, oltre alla sostituzione di alcuni giochi che per l’usura potrebbero risultare pericolosi. Inoltre, il vialetto in asfalto sarà risistemato con la stesura del nuovo manto che verrà decorato con grafiche didattiche. Gli interventi riguarderanno anche l’arredo urbano generale con la sostituzione di alcuni cestini porta rifiuti e la manutenzione della pavimentazione in travertino sotto le panchine, delle griglie di raccolta delle acque, delle bordure e dei cordoli. Il progetto è firmato dall’arch. Simone Perrone.

“Un intervento importante che permetterà di riqualificare l’intera area, con nuovi giochi, elementi di arredo urbano e una pavimentazione completamente rinnovata. L’obiettivo finale, oltre a fornire un’immagine ordinata dei giardini, è quello di migliorarne l’accessibilità in sicurezza, rendendoli il più possibile inclusivi e fruibili”, dichiara l’assessore ai lavori pubblici Massimo Donzella. Il progetto rientra nel fondo strategico regionale di 500 mila euro, ottenuto dalla precedente amministrazione comunale, che comprendeva anche i lavori già conclusi nei giardini Sud-Est e la prossima riqualificazione di piazza Colombo, dove l’intervento è stato traslato dalla giunta Mager dal sollettone al marciapiede presente sul lato nord.