Regione: l'assessore regionale Luca Lombardi presente al TTG di Rimini

L’assessore al Turismo della Regione Liguria Luca Lombardi parteciperà ai seguenti appuntamenti del TTG Travel Experience 2025 di Rimini:



Mercoledì 8 ottobre

- Ore 12 – Inaugurazione della fiera TTG Travel Experience 2025



- Ore 15 – Panel “Il Futuro adesso - Dalla Marca al Prodotto: i Comuni protagonisti del DMS Regionale. Una nuova era per il turismo della Riviera Ligure di Ponente” (Stand Liguria)



- Ore 15.40 – Speech presso Italy Arena “No-click Era - Dai click alle conversazioni: come l’IA sta trasformando le destinazioni e il turismo” con presentazione della decima edizione del report “Italia Destinazione Digitale 2025”.



Giovedì 9 ottobre

- Ore 11.30 – Conferenza stampa "Per una strategia condivisa di valorizzazione turistica dei territori regionali. Firma dell’accordo di collaborazione tra Regione Liguria e Regione Piemonte". Intervengono gli assessori Luca Lombardi (Regione Liguria) e Paolo Bongioanni (Regione Piemonte) presso Stand Liguria.



- Ore 14 – Panel “Oltre le barriere: Liguria come modello di destinazione accessibile // Beyond barriers: Liguria as a model for accessible destinations” (Stand Liguria)