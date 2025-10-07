L’assessore al Turismo della Regione Liguria Luca Lombardi parteciperà ai seguenti appuntamenti del TTG Travel Experience 2025 di Rimini:
Mercoledì 8 ottobre
- Ore 12 – Inaugurazione della fiera TTG Travel Experience 2025
- Ore 15 – Panel “Il Futuro adesso - Dalla Marca al Prodotto: i Comuni protagonisti del DMS Regionale. Una nuova era per il turismo della Riviera Ligure di Ponente” (Stand Liguria)
- Ore 15.40 – Speech presso Italy Arena “No-click Era - Dai click alle conversazioni: come l’IA sta trasformando le destinazioni e il turismo” con presentazione della decima edizione del report “Italia Destinazione Digitale 2025”.
Giovedì 9 ottobre
- Ore 11.30 – Conferenza stampa "Per una strategia condivisa di valorizzazione turistica dei territori regionali. Firma dell’accordo di collaborazione tra Regione Liguria e Regione Piemonte". Intervengono gli assessori Luca Lombardi (Regione Liguria) e Paolo Bongioanni (Regione Piemonte) presso Stand Liguria.
- Ore 14 – Panel “Oltre le barriere: Liguria come modello di destinazione accessibile // Beyond barriers: Liguria as a model for accessible destinations” (Stand Liguria)
Politica | 07 ottobre 2025, 12:30
Regione: l'assessore regionale Luca Lombardi presente al TTG di Rimini
L'agneda in programma
