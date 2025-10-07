 / Politica

Regione: l'assessore regionale Luca Lombardi presente al TTG di Rimini

L'agneda in programma

L’assessore al Turismo della Regione Liguria Luca Lombardi parteciperà ai seguenti appuntamenti del TTG Travel Experience 2025 di Rimini:

Mercoledì 8 ottobre
- Ore 12 – Inaugurazione della fiera TTG Travel Experience 2025

- Ore 15 – Panel “Il Futuro adesso - Dalla Marca al Prodotto: i Comuni protagonisti del DMS Regionale. Una nuova era per il turismo della Riviera Ligure di Ponente” (Stand Liguria)

- Ore 15.40 – Speech presso Italy Arena “No-click Era - Dai click alle conversazioni: come l’IA sta trasformando le destinazioni e il turismo” con presentazione della decima edizione del report “Italia Destinazione Digitale 2025”.

Giovedì 9 ottobre
- Ore 11.30 – Conferenza stampa "Per una strategia condivisa di valorizzazione turistica dei territori regionali. Firma dell’accordo di collaborazione tra Regione Liguria e Regione Piemonte". Intervengono gli assessori Luca Lombardi (Regione Liguria) e Paolo Bongioanni (Regione Piemonte) presso Stand Liguria.

- Ore 14 – Panel “Oltre le barriere: Liguria come modello di destinazione accessibile // Beyond barriers: Liguria as a model for accessible destinations” (Stand Liguria)

