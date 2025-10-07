Sanremo: Festival della Salute 2025, domani prevenzione, sicurezza e salute a 360°: dalla scuola alla comunità

Il Festival della Salute 2025 entra nel vivo domani con una giornata interamente dedicata ai temi della prevenzione, della sicurezza e del benessere a tutte le età. Dalla formazione dei più giovani ai momenti divulgativi per la cittadinanza, il programma si sviluppa tra laboratori, incontri, screening gratuiti e attività pratiche che coinvolgono professionisti della sanità, istituzioni, associazioni e scuole.

La mattinata sarà riservata agli studenti di ogni ordine e grado, protagonisti di numerosi laboratori esperienziali e percorsi educativi promossi da ASL1 e dai partner del Festival.

Laboratori e attività:

- Thinkbeforeyouink! Tattoo sicuri? – Tutto ciò che bisogna sapere per evitare i rischi dei tatuaggi non sicuri (Igiene e Sanità Pubblica ASL1).

- Make-up: sai davvero cosa usi? – Laboratorio per imparare a leggere le etichette dei cosmetici e scegliere prodotti sicuri (Igiene e Sanità Pubblica ASL1).

- Un mare di plastica: tu cosa puoi fare? – Esperienze e giochi per scoprire l’impatto ambientale della plastica e promuovere comportamenti sostenibili (Igiene Alimenti Origine Animale ASL1).

- Il valore nascosto delle api – Un viaggio nel mondo delle api e dell’apicoltura ligure (Sanità Animale ASL1).

- Viaggio nel magico mondo dei funghi – Come riconoscere e prevenire i rischi legati ai funghi non commestibili (Igiene Alimenti e Nutrizione ASL1).

- Parliamo di infezioni sessualmente trasmesse: senza tabù! – Incontro informativo con specialisti di Malattie Infettive ASL1 e possibilità di test rapido gratuito.

- Life Skills: le abilità per la vita da imparare insieme – Attività di peer education e competenze per la crescita personale (Gestione Promozione Salute e Sicurezza).

- Quante bufale sul cibo: come riconoscere le fake news – Nutrizione, psicologia e giornalismo insieme per smascherare le false notizie (ASL1, Me-Lab, Assistenza Consultoriale).

- Tutti x uno: un villaggio per tutti – Laboratorio di cittadinanza attiva a cura dell’Ambito Territoriale Sociale 2 Sanremese.

- Un piccolo gesto per la tua salute – Test rapido HCV e HIV per studenti maggiorenni.

- Il Festival va al ME-LAB (Taggia) – Mattinata di esperienze digitali tra gaming, making e consapevolezza online.

Il pomeriggio sarà invece dedicato al pubblico adulto, con incontri, dimostrazioni e laboratori per imparare a prendersi cura di sé e degli altri.

ORE 14.00–18.00 – Campo delle Nuvole

O.V.A.C.E.: impariamo a salvare una vita

Corso pratico sulle manovre di disostruzione delle vie aeree con 118 e Gestione Promozione Salute e Sicurezza ASL1.

ORE 14.00–15.00 – Sala Orizzonti

Umanizzazione delle cure: oltre la malattia, la persona

Con il dott. Alberto Aglialoro e l’Associazione Diabete Giovanile Ponente.

ORE 14.00–16.00 – Sala Brezza

Pressione alta? La prevenzione è la miglior cura

Incontro con il dott. Massimiliano Uccelli, Medicina Sanremo.

ORE 15.00–16.00 – Sala delle Onde

Ascolta la tua salute: earpods e udito, rischi nascosti

Con il dott. Marco Giudice e il dott. Stefano Africano (ORL ASL1).

ORE 15.00–16.00 – Giardino delle Idee

Alimentazione e menopausa: la salute della donna parte dalla tavola

A cura del Consultorio di Ventimiglia ASL1.

ORE 15.00–15.45 – Sala Orizzonti

Mente e glicemia: come lo stress influenza il diabete

Con la dott.ssa Giada Zucchini (ADGP).

ORE 15.30–17.30 – Piazza OneHealth

Stili di vita e oncologia: il benessere possibile

Con la dott.ssa Zaira Coccorullo, direttore Oncologia ASL1.

ORE 16.00–18.00 – Sala Orizzonti

Fake news tra psicologia e alimentazione

Con i professionisti della Nutrizione Territoriale, ME-Lab e giornalisti ASL1.

(Previsti crediti formativi per giornalisti)

ORE 16.15–17.15 – Sala Brezza

Problemi urologici? Conoscere per prevenire

Con il dott. Franco Bertolotto (Urologia ASL1).

ORE 16.30–18.00 – Sala delle Onde

Senza QI non puoi usare la AI!

Incontro con il prof. Andrea Cartotto su intelligenza artificiale e didattica inclusiva.

ORE 16.30–18.00 – Area Sapori e Benessere

Muffin di fagioli: lo show cooking che non ti aspetti

Con lo chef Livio Revello e gli studenti dell’IIS Ruffini-Aicardi. (Evento su prenotazione)

ORE 17.00–18.00 – Giardino delle Idee

Manga Lab: disegna e vivi i tuoi eroi

Laboratorio artistico con Laura Lapis e i ragazzi di ANGSA Imperia.

Durante l’intera giornata saranno disponibili numerosi servizi gratuiti di screening e consulenza:

- Screening HIV, HBV e HCV – A cura di Malattie Infettive ASL1 (Palafiori, accesso libero).

- Visite senologiche gratuite – Con i dott. Claudio Battaglia e Luca Rubino (su prenotazione).

- Test cognitivi di autovalutazione – Progetto PREVE.D.I., Neurologia ASL1.

- Screening uditivo gratuito – Otorinolaringoiatria ASL1 (su prenotazione).

- Sportello d’ascolto per genitori – Colloqui individuali con gli psicologi della Neuropsichiatria infantile (su prenotazione).

Per tutta la giornata sarà possibile visitare gli stand tematici dedicati alla prevenzione, al volontariato e all’informazione:

Spazio FIDAS – Quiz e informazioni sulla donazione di sangue e plasma.

PREVENIamo – Esperienze pratiche del Dipartimento di Prevenzione (igiene alimentare, sanità animale, promozione salute).

L’Infermiere vicino a te (IFeC) – Misurazione gratuita dei parametri vitali e consulenze preventive.

Carabinieri Forestali – “Alla scoperta della biodiversità”, esperienza immersiva con visori VR e giochi educativi.

Lions Club Sanremo Matutia – Informazione e prevenzione al servizio della comunità.

Mostra fotografica “Disabilità e inclusione… abbattiamo le barriere” – A cura del Polo Tecnologico Imperiese.

Giardino del Volontariato – Incontro con le associazioni della Consulta ASL1.

Punto di Primo Soccorso – Misericordie Liguria – Dimostrazioni pratiche di primo intervento.

Il Festival della Salute 2025 conferma la sua vocazione a creare una rete tra scuola, sanità, territorio e cittadinanza, promuovendo una cultura della prevenzione e del benessere che parte dai piccoli gesti quotidiani. Domani sarà una giornata per imparare, sperimentare e condividere buone pratiche di salute a 360°, con un unico obiettivo: vivere meglio, insieme.