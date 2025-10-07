A Bordighera la presentazione del saggio “Estremo Ponente Ligure – Museo all’aperto della pre e protostoria” di Andrea Eremita

Giovedì prossimo alle 16.30, presso la Biblioteca Civica Internazionale di Via Romana 52, si terrà la presentazione del saggio di Andrea Eremita intitolato “Estremo Ponente Ligure – Museo all’aperto della pre e protostoria”. L’evento sarà arricchito dalla proiezione di oltre cento immagini che documentano reperti archeologici rinvenuti nel territorio dell’estremo Ponente ligure. Le fotografie accompagneranno il pubblico in un viaggio affascinante alla scoperta delle testimonianze pre e protostoriche che caratterizzano quest’area, trasformandola idealmente in un vero e proprio museo a cielo aperto.

Il volume di Eremita raccoglie e illustra, con rigore scientifico e sensibilità divulgativa, le scoperte effettuate nei territori dei comuni di Molini di Triora, Pigna, Buggio, Baiardo, Castelvittorio e Castellani. L’autore, attraverso un ricco apparato iconografico, offre una visione d’insieme di un patrimonio archeologico spesso poco conosciuto ma di grande valore storico e culturale. L’incontro rappresenta un’occasione preziosa per approfondire la conoscenza delle radici più antiche del Ponente ligure, e per comprendere come questi reperti raccontino la presenza e l’evoluzione delle comunità umane che abitarono la regione migliaia di anni fa.