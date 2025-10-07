Videosorveglianza, nuove telecamere a Ventimiglia: entreranno in funzione a breve

Le nuove telecamere di videosorveglianza a Ventimiglia entreranno, a breve, in funzione per garantire maggiore sicurezza in città.

Questa mattina nella sede della polizia locale, cuore del nuovo impianto di videosorveglianza, si è, infatti, svolta una riunione tra il sindaco Flavio Di Muro, l'assessore Domenico Calimera e il comandante Sandro Villano per fare il punto della situazione.

Dal confronto è risultato che il servizio potrà partire, probabilmente tra qualche giorno, una volta che si sono conclusi alcuni lavori sui software. Completata la messa in opera, verificata la funzionalità del servizio e ottenuto il certificato di corretta installazione, le telecamere saranno, dunque, ufficialmente operative.