Ventimiglia punta a riqualificare la chiesa di Sant’Antonio alle Gianchette

La riqualificazione della chiesa di Sant'Antonio a Ventimiglia tra gli obiettivi dell'Amministrazione Di Muro. Sindaco e amministrazione stanno, infatti, lavorando a un progetto, insieme alla Curia e alla Fondazione Opera Diocesana, per ridimensionare l'area dedicata al culto e creare uno spazio aggregativo su più piani.

Un intervento che contribuirà a cambiare il volto del quartiere delle Gianchette. "Un'altra buona notizia per il quartiere delle Gianchette. Stiamo lavorando con la Curia e con la nuova Fondazione Opera Diocesana per la riqualificazione complessiva della chiesa di Sant’Antonio" - annuncia il sindaco Flavio Di Muro - "Il progetto prevede il ridimensionamento dell’area dedicata al culto e la creazione di un grande spazio aggregativo su più piani. Per quanto ci riguarda, siamo pronti a fare la nostra parte per il rifacimento delle aree esterne e del complesso sportivo".

"Come ho già detto, l’obiettivo è guardare al futuro di questo quartiere, lasciandoci alla spalle quanto di negativo ha vissuto in questi anni" - sottolinea il primo cittadino.