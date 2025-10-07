Sanremo: ripristinato il doppio senso di circolazione nel primo tratto di strada Caravelli

In merito alle modifiche della viabilità istituite per agevolare la raggiungibilità di Poggio, dopo la chiusura del tratto iniziale di via Duca D’Aosta per i lavori di rifacimento del muro pericolante, è stato ristabilito il doppio senso di circolazione in strada Caravelli (tra la via Armea e lo slargo a monte del civico 157B). La decisione è stata assunta, su richiesta anche dei residenti della zona, considerate le dimensioni della via. Rimane il senso unico nella successiva parte, in direzione mare, fino all’intersezione con via Duca D’Aosta.

Il settore viabilità e manutenzioni ha inoltre emesso altre due ordinanze, con altrettante modifiche che disciplinano il transito di veicoli, legate all’avvio di alcuni lavori sulla sede stradale.

A partire da oggi fino a venerdì 10 ottobre, dalle ore 8 alle 18:30, è stato infatti disposto il divieto di transito, sosta e fermata in strada S. Donato Rodi, strada Poggio Radino e strada Parà. Il provvedimento si è reso necessario per permettere l’effettuazione di uno scavo per la posa della fibra ottica. La viabilità alternativa è prevista lungo strada San Donato Parà.

Giovedì 9 e venerdì 10 ottobre, dalle 8:30 alle 12:30 e dalle 13:30 alle 16, è stato infine ordinato il divieto di transito in via Capitan Calvini (altezza civico 110) per i lavori di posizionamento dei lampioni per l’illuminazione pubblica. I veicoli potranno utilizzare strada Alla Colla come viabilità alternativa.