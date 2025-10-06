5° Memorial Monica Ligustro, torna la StraCamporosso: iscrizioni aperte (Foto)

Sport e solidarietà a Camporosso. Il 19 ottobre torna la StraCamporosso. Una parte del ricavato del 5° Memorial Monica Ligustro verrà, infatti, devoluta alla nuova associazione che si dedicherà al sostegno psicologico e legale alle vittime di bullismo che aprirà all'inizio del 2026.

I partecipanti si dovranno radunare dalle 8 presso il Palatenda di Bigauda e attendere la partenza dell'evento proposto dall'Aceb e patrocinato dal Comune, che sarà verso le 10. Un omaggio verrà consegnato a tutti i partecipanti che dovranno affrontare 7,5 km. Alla fine della corsa non competitiva sono previsti un rinfresco e la premiazione.

L'organizzazione declina ogni responsabilità per eventuali danni a persone, animali o cose, prima, durante e dopo la manifestazione. "Tutto il percorso sarà sorvegliato dal personale sanitario e steward della Croce Azzurra Misericordia di Vallecrosia" - dicono gli organizzatori - "Si può trovare il regolamento su www.ceb-ets.com, sezione eventi. Le preiscrizioni costano 10 euro mentre le iscrizioni sul posto 15 euro. Per informazioni si può contattare il 3458517448".