Il consiglio comunale di Sanremo ricorda Pippo Baudo: un minuto di silenzio per il presentatore scomparso

Il consiglio comunale di Sanremo ha dedicato all'inizio dell'assise un minuto di silenzio a Pippo Baudo, il celebre conduttore televisivo, venuto a mancare recentemente. Il presidente del Consiglio, Alessandro Il Grande, ha aperto i lavori con un minuto di silenzio in memoria di Baudo, figura simbolo della televisione italiana e legata indissolubilmente alla città dei fiori. Diversi consiglieri, intervenendo, hanno ricordato il contributo del conduttore alla storia del Festival e alla valorizzazione dell’immagine di Sanremo nel mondo.

"La sua eredità continua a legarsi al mondo della musica in maniera indelebile così come per la nostra città" ha sottolineato il presidente del consiglio. "Oggi rendiamo omaggio a una figura che è stata più di un grande conduttore - ha aggiunto l'assessore al turismo Alessandro Sindoni - la sua voce ha accompagnato momenti indimenticabili del nostro Paese. Ma è stato anche un uomo di enorme cultura, in grado di far brillare ogni edizione del Festival come fosse la prima. Sanremo perde un volto storico, che ha fatto la storia della città".

Dopo il momento commemorativo, il Consiglio è tornato a esaminare i punti all’ordine del giorno relativi al futuro del Porto Vecchio, uno dei progetti di riqualificazione più attesi per lo sviluppo turistico della città.