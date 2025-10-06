Sanremo: scuola dell’infanzia di Borgo Tinasso, nuovi fondi per completare gli spazi esterni

Proseguono i lavori alla scuola dell’infanzia di Borgo Tinasso che, con un intervento finanziato nell’ambito del PNRR, ospiterà 4 sezioni per un totale di 120 bambini dai 3 ai 6 anni. La giunta comunale ha approvato un finanziamento aggiuntivo di 180.000 euro che servirà per il completamento di alcuni lavori sulle aree esterne, con pavimentazione anti trauma, dalla zona di accesso ai camminamenti tra le aule. La struttura prevede infatti numerosi spazi aperti, tra cui con un cortile centrale e aree verdi.

“Il progetto della scuola di Borgo Tinasso, che valorizzerà quella porzione di territorio, è molto atteso dalla comunità - dichiara l’assessore ai lavori pubblici Massimo Donzella -. La nuova scuola, che sorgerà dove fino a poco tempo fa erano presenti vecchie strutture prefabbricate, rispetterà tutte le norme antincendio e antisismiche, con una forte connotazione ambientale. L’edificio sarà infatti composto da una struttura in legno di abete (X-LAM) e pavimenti interni realizzati con bambù e resina. La scuola, con le componenti energetiche, è stata concepita interamente come un edificio nZEB (nearly Zero Energy Building). Una vera scuola/giardino a misura di bambino che potrà coniugare spazi interni per la didattica ed aree esterne per il gioco e l’apprendimento all’aria aperta”.

La conclusione dei lavori è prevista per il mese di febbraio 2026.