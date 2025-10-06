Sanremo inaugura il Festival della Salute 2025: “Una salute che ci unisce”, prevenzione e incontri dedicati al benessere della comunità

È stato inaugurato oggi al Palafiori di Sanremo il Festival della Salute 2025, manifestazione promossa da ASL 1 Imperiese con il patrocinio delle istituzioni locali e regionali. Il tema di quest’anno, “One Health: una salute che ci unisce”, riflette un approccio integrato alla salute che mette in relazione persona, ambiente e comunità.

Dopo lo stop forzato imposto dalla pandemia da Covid-19, il Festival torna in presenza con un programma più ricco che mai: cinque giorni di incontri, laboratori, screening gratuiti, attività per tutte le età e oltre 180 relatori tra esperti, operatori sanitari e rappresentanti del terzo settore. Un calendario pensato per promuovere la prevenzione, la consapevolezza e la partecipazione attiva dei cittadini sui temi della salute.

All’inaugurazione era presente anche la Consigliera Regionale Chiara Cerri, che ha sottolineato l’importanza dell’iniziativa: “Questo Festival è un’occasione preziosa per parlare di salute a 360 gradi, con un approccio che unisce persona, ambiente e comunità. Far ripartire una manifestazione così complessa dopo l’emergenza Covid non è stato facile, ma grazie all’impegno di ASL 1 e di tutti gli operatori coinvolti, sono certa che i risultati saranno all’altezza delle aspettative. La prevenzione deve essere sempre più vicina ai cittadini: eventi come questo vanno proprio in questa direzione.”

Il Festival della Salute 2025 proseguirà fino al 10 ottobre, con ingresso gratuito e un ricco palinsesto di attività rivolte a cittadini, scuole e operatori sanitari.

Un appuntamento che riafferma l’impegno del territorio verso una cultura della salute condivisa, accessibile e sostenibile — perché, come ricorda il titolo dell’edizione, “una salute che ci unisce”.