Pulizia dei torrenti a Sanremo, FdI interroga l’amministrazione: lavori in avvio in autunno

Durante il question time del consiglio comunale di Sanremo, il consigliere comunale di Fratelli d’Italia Antonino Consiglio ha presentato un’interpellanza riguardante la situazione dei torrenti cittadini e la necessità di una loro pulizia approfondita.

Consiglio ha evidenziato la presenza di un notevole accumulo di detriti e materiali, in particolare vegetazione e rifiuti, che potrebbero creare gravi disagi in caso di piogge intense e di conseguente ingrossamento dei corsi d’acqua. Una condizione che, secondo il consigliere, espone la città a rischi idrogeologici e richiede interventi tempestivi e strutturati.

In risposta, l’assessore all’Ambiente Ester Moscato ha illustrato il cronoprogramma predisposto dal Comune, annunciando che i lavori di pulizia dei torrenti prenderanno avvio durante la stagione autunnale. L’assessore ha inoltre spiegato che gli interventi saranno suddivisi in due lotti, in modo da garantire una copertura efficace delle aree interessate.

Al termine della discussione, Consiglio si è detto soddisfatto della risposta ricevuta, auspicando che i lavori vengano realizzati nei tempi previsti e con la necessaria attenzione per assicurare la sicurezza idraulica e ambientale della città.