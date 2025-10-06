 / Politica

Ospedaletti Insieme: “Nessuna valorizzazione del Piccadilly senza una nuova sede certa e operativa”

“Non possiamo permettere che, in nome di ipotesi di valorizzazione dell’immobile, si arrivi alla perdita della Caserma dei Carabinieri o al suo eventuale ripiegamento”

Il gruppo consiliare Ospedaletti Insieme – composto dai consiglieri Valentina Lugarà, Maurizio Taggiasco e Alessandro Goso – ha presentato in Consiglio comunale una mozione a tutela della Caserma dei Carabinieri attualmente ospitata nell’immobile comunale “Piccadilly”. Secondo i proponenti, la presenza dell’Arma sul territorio rappresenta un presidio fondamentale e irrinunciabile per la sicurezza dei cittadini. “Non possiamo permettere che, in nome di ipotesi di valorizzazione dell’immobile, si arrivi alla perdita della Caserma dei Carabinieri o al suo eventuale ripiegamento”, hanno dichiarato i consiglieri.

La mozione impegna il Sindaco e la Giunta a non procedere ad alcuna alienazione o cambio di destinazione del “Piccadilly” finché non sarà individuata, concordata e realizzata una nuova sede idonea per la Caserma, così da garantire la continuità del presidio dell’Arma a Ospedaletti. “È una questione di responsabilità verso i cittadini – sottolineano i consiglieri – che hanno diritto a sentirsi sicuri e a contare sulla presenza costante dei Carabinieri nella nostra città. Chiediamo al Consiglio comunale di approvare questa mozione e dare un segnale forte e unitario a tutela della sicurezza di Ospedaletti.”

