Maria Cristina Principato si candida a Segretaria del Circolo PD di Taggia-Arma, Valle Argentina e Castellaro

In vista del Congresso del Partito Democratico in programma il 12 ottobre 2025, Maria Cristina Principato annuncia ufficialmente la sua candidatura a Segretaria del Circolo PD di Taggia-Arma, Valle Argentina e Castellaro. Sostenuta da un gruppo di iscritti, Principato spiega che la sua decisione nasce dal desiderio di contribuire a “costruire un partito più forte, più aperto e più radicato nella comunità”, in un momento storico segnato da incertezze e difficoltà sociali.

Nel suo programma, la candidata individua tre priorità fondamentali:

- Partecipazione e Comunità – Un circolo aperto a tutte e tutti, con maggiore spazio ai giovani e attenzione ai pensionati, “sale della nostra cultura e della nostra storia”.

- Radicamento sul territorio – Un partito presente nei quartieri, nei luoghi di lavoro, nelle associazioni e accanto a chi vive situazioni di disagio. “Il compito sarà dare voce a chi non ha voce e fare rete con il mondo del volontariato, della scuola, delle imprese e del terzo settore”.

- Un Partito che guarda al futuro – Sostenere le persone e ridurre le distanze tra cittadini e politica, rafforzando l’assistenza territoriale e affrontando temi chiave come giustizia sociale, lavoro, ambiente, diritti, scuola, innovazione e sanità pubblica.

“La mia proposta è quella di un circolo unitario, plurale e protagonista, che lavori in sinergia con gli amministratori locali, gli altri livelli del partito e soprattutto con i cittadini della nostra comunità”, conclude Principato.