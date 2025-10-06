Bucci nel mirino del PD: “Politicizza il Nucleo di valutazione, compromessa l’imparzialità dell’ente”

“La Giunta decide che nell’Nucleo di valutazione potranno essere nominati dei soggetti politici che arrivano da fuori Liguria. La politica entra così a gamba tesa nell’ente che ha il compito di valutarne le performance, la trasparenza e l'integrità. Un organo super partes viene strumentalizzato a fine politici, compromettendone l’imparzialità. La smania di Bucci di assecondare i partiti che lo sostengono e di controllare gli organi regionali come un monarca, lo ha portato a modificare la legge regionale che disciplina l’organizzazione amministrativa e la dirigenza della Regione Liguria. Già alcuni mesi fa il Nucleo era stato oggetto di pressioni da parte di Bucci, portando alle dimissioni del presidente del Nucleo, oggi si continua con la prevaricazione. Il presidente della Regione non si accontenta di moltiplicare le poltrone, vuole anche controllare politicamente quegli organi che dovrebbero garantire in modo imparziale il funzionamento dell’ente cercando di manipolarli. Una strategia che non accettiamo e che impugneremo per fermare questa ennesima prevaricazione”, così i consiglieri regionali del Partito Democratico Carola Baruzzo, vicepresidente Commissione bilancio, Roberto Arboscello ed Enrico Ioculano dopo la commissione di oggi dove è stata presentata la modifica alla legge regionale.