Sanremo: nuova lettera per la situazione di pericolo tra via Galilei e via Ramelli, un lettore "Pronto a rivolgermi alla Prefettura"

"A distanza di mesi dalle prime segnalazioni, inviate l'11 agosto, con successivi solleciti del 14 e 27 agosto e del 10 settembre , nulla è cambiato nella zona compresa fra strada Sergio Ramelli e via Galileo Galilei. Il termine di 30 giorni stabilito dalla legge per una risposta è ormai ampiamente superato (scaduto il 27 settembre 2025), ma non è pervenuto alcun riscontro ufficiale né è stato attuato alcun intervento sul campo". Sono le parole di Luca Sasso, residente nella zona di via Galilei all'incrocio con strada Ramelli a Sanremo.

"Nel frattempo permane una condizione di pericolo costante - prosegue Sasso - scooter e autoveicoli continuano a transitare contromano su strada Sergio Ramelli, con velocità elevate su via Galileo Galilei, con potenziale rischio per i pedoni e chi abita in zona. La situazione si ripete anche nelle ore notturne: ad esempio, nell’episodio del 13 agosto un’auto avrebbe imboccato contromano strada Ramelli provenendo da via Pietro Agosti, rischiando di impattare con un passante. Nel corso del 2025, nonostante alcune dichiarazioni dell’Amministrazione ed i sopralluoghi (come quello in febbraio per studiare ipotesi di misure di viabilità e controllo della velocità), le condizioni concrete restano invariate".

Nell'ultima lettera indirizzata al Comune, viene sollecitato un intervento entro 10 giorni: in mancanza di una risposta ufficiale o di misure concrete, il firmatario annuncia l’impegno a trasmettere tutta la documentazione alle autorità superiori (Prefettura di Imperia, Provincia, Regione Liguria – Settore Viabilità e Sicurezza Stradale). L’obiettivo è che venga valutata l’eventuale inerzia dell’Amministrazione comunale rispetto al rischio segnalato.