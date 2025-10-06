Ventimiglia al Festival della Salute: "Prezioso momento di confronto con i vertici dell’Asl" (Foto)

Ventimiglia presente alla cerimonia inaugurale della quinta edizione del Festival della Salute al Palafiori di Sanremo.

Il taglio del nastro, in rappresentanza del comune di Ventimiglia vi erano, infatti, il vicesindaco Marco Agosta, l’assessore ai Servizi Sociali Milena Raco e Patrizia Bottiglieri, dama ai meriti dei Savoia e volontaria della Croce Verde Intemelia.

Un’occasione per scoprire, vivere e sperimentare la salute in tutte le sue dimensioni, con attività gratuite e aperte a tutti. "È stato anche un prezioso momento di confronto con i vertici dell’Asl" - commentano il vicesindaco Marco Agosta e l'assessore Milena Raco - "Quando si parla di salute è fondamentale essere uniti, collaborare per il bene comune e intraprendere insieme decisioni che possano migliorare la qualità della vita dei cittadini. Si ringrazia la direzione generale per l’invito e per l’opportunità di partecipare a questo importante incontro".