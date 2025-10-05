Ventimiglia riscopre la canzone dialettale: nasce “Dina a Ventemigliusa”, guida digitale tra tradizione e innovazione

Ventimiglia rilancia il suo patrimonio musicale e dialettale con un progetto che unisce memoria storica e innovazione digitale. Domenica 5 ottobre, alle ore 16, presso lo “Spazio Luigino Maccario” al Forte dell’Annunziata, sarà presentata ufficialmente “Dina a Ventemigliusa”, una guida digitale interattiva che racconta la città attraverso il costume tradizionale e la voce della cultura intemelia.

L’iniziativa nasce dalla collaborazione tra Confesercenti – settore turismo, la Cumpagnia d’i Ventemigliusi (associazione fondata nel 1927 per la salvaguardia del dialetto e delle tradizioni locali) e il Comune di Ventimiglia, con il patrocinio dell’assessorato alle manifestazioni e turismo. Il progetto intende valorizzare il “custume ventemigliusu” e la sua iconica “capelìna”, riportandoli all’attualità attraverso strumenti digitali e linguaggi contemporanei.

Il nome “Dina” è stato scelto in omaggio al patrono San Secondo, e il personaggio è stato disegnato da una grafica professionista. Grazie all’uso della realtà aumentata e dell’intelligenza artificiale, Dina sarà accessibile tramite QR code e potrà “apparire” ovunque: nelle piazze, negli aeroporti, negli hotel, nei ristoranti, raccontando Ventimiglia nella lingua del visitatore e invitandolo a scoprire la città.

Il progetto affonda le radici nella storia musicale locale, che negli anni ’30 e ’40 ha vissuto un periodo di grande splendore grazie al Maestro Anacleto Hughes, ufficiale dell’esercito e appassionato di musica e dialetto. Nel 1946, con l’aiuto della moglie, fondò una corale di “garcunete” in costume tipico, portando il repertorio dialettale ventimigliese in tournée in Italia e all’estero, con esibizioni in sedi prestigiose come il Parco Tivoli di Copenaghen e la nave Leonardo da Vinci.

Negli anni ’80, il testimone è stato raccolto da Luigino Maccario, cultore della storia locale, che ha fondato la Cumpagnia Cantante, gruppo corale femminile in costume tradizionale. Oggi, con “Dina a Ventemigliusa”, la tradizione si rinnova in chiave digitale, offrendo un’esperienza coinvolgente e accessibile a tutti.

Durante l’incontro di domenica, saranno illustrati i dettagli del progetto, con aneddoti storici e dimostrazioni pratiche. Sono previste anche azioni di guerriglia marketing non convenzionali, pensate per incuriosire e coinvolgere il pubblico, trasformando Dina in ambasciatrice virtuale della città.

Un ponte tra passato e futuro, tra cultura e tecnologia, per raccontare Ventimiglia con voce autentica e sguardo contemporaneo.