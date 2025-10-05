Ratti a Sanremo, allarme igiene e sicurezza: “Presenze quotidiane anche nei giardini frequentati dai bambini”

La segnalazione che segue arriva da una residente di Sanremo, preoccupata per una situazione che, da problema latente, sembra essere diventata emergenza quotidiana. Una testimonianza diretta che solleva interrogativi sulla sicurezza urbana, sull’igiene pubblica e sulla necessità di interventi tempestivi da parte delle autorità competenti.



"La presenza di ratti è un problema che attanaglia la splendida città di Sanremo da anni e in ogni suo quartiere. Tuttavia, negli ultimi mesi, la situazione pare essersi notevolmente aggravata. Non mi era mai capitato di avvistarli, ormai quotidianamente e in pieno giorno, dalla finestra mentre si aggirano indisturbati nelle aiuole; di vederli incrociare il mio cammino a pochi centimetri da me; di incontrarli davanti al portone di casa mentre saltellano, pronti ad attaccare per difendere il boccone di cibo trovato nei sacchetti della spazzatura lasciati incustoditi in strada per ore.

Noti sono i rischi sanitari legati alla convivenza con questi sgraditi roditori, aggressivi e di dimensioni sempre più grandi. I pericoli riguardano certamente la salute fisica. Ma non solo. Il piacere di una passeggiata per le vie cittadine ha perso la rilassatezza che dovrebbe caratterizzarla. È facile sobbalzare per la paura o per il disgusto ogni volta che qualcosa si muove nelle vicinanze. Eppure, la preoccupazione aumenta quando la minaccia riguarda i più piccoli. Infatti, gli episodi descritti avvengono abitualmente intorno e nell’area giochi intitolata ai magistrati Giovanni Falcone e Paolo Borsellino: i Giardini della Foce. Il parco ospita bimbi di ogni età che, avvicinandosi a un cespuglio, potrebbero venire morsi in qualsiasi momento!

Si auspica che le autorità competenti assumano quanto prima adeguati provvedimenti per affrontare con le risorse necessarie tale ripugnante questione di igiene e sicurezza urbana. Sanremo, luogo turistico dal respiro internazionale, non merita di vedere lesa la propria immagine; ma, soprattutto, ai suoi abitanti deve essere garantito maggiore rispetto.



G.R.".