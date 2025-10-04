Estate a Sanremo, 1954: il londinese Gary Saffer cerca volti e ricordi in una foto di gruppo sulla spiaggia

Un’immagine sbiadita dal tempo, scattata sulla spiaggia di Sanremo nell’estate del 1954 o 1955, riemerge oggi da Londra con una domanda semplice e affettuosa: “Qualcuno si riconosce?”. A porla è Gary Saffer, che in quella foto si trova “primo a destra, in piedi nella fila posteriore”, accanto al suo amico, al centro della stessa fila. Gli altri ragazzi immortalati sono tutti sanremesi, oggi ultraottantenni.

Gary ha condiviso lo scatto nella speranza che possa riaccendere la memoria di chi c’era o di chi, magari, ha sentito raccontare quella giornata dai genitori o dai nonni. “Magari può far riaffiorare qualche ricordo”, scrive. Un invito gentile a guardare indietro, a riconoscersi, a ritrovarsi.