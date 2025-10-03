Sanremo istituisce una stazione di posta per persone senza dimora: approvata la delibera con fondi PNRR

La città di Sanremo avrà una stazione di posta destinata alle persone che si trovano in una situazione di estrema povertà. La giunta comunale, infatti, ha approvato una delibera con cui, tramite un finanziamento di 180.000 euro di fondi PNRR per costi di progettazione e gestione, si istituisce questo punto dove le persone senza fissa dimora potranno essere contattate.

I locali adibiti sono stati individuati nella parte del Palafiori con accesso da via Marsaglia (fronte Emporio Solidale). Oltre a questa sede, che sarà presidiata con la presenza di assistenti sociali, educatori e psicologi, è prevista anche una modalità diffusa sul territorio presso l’ex scuola di Verezzo.

“Un servizio importante del quale fino ad oggi Sanremo era sprovvisto – dichiara il vicesindaco Fulvio Fellegara – Le persone in difficoltà, che attualmente si trovano senza fissa dimora, avranno quindi un punto di riferimento dove essere contattati. Oltre alla stazione di posta, stiamo pensando di abbinare anche altri servizi quali un deposito bagagli, una zona lavanderia e un’area docce. Questo provvedimento, inoltre, permetterà di effettuare altri interventi sul territorio, per ulteriori 910.000 di fondi PNRR, sempre destinati a persone in situazione di estrema povertà”.