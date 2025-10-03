Sanremo: oggi pomeriggio a Santa Tecla una conferenza dedicata al tonno: tra scienza, tradizione e conservazione

Il Consolato del Mare di Sanremo, il Club per l’Unesco di Sanremo Odv Associazione e l’associazione Nazionale Marinai d’Italia – Gruppo Sanremo organizzano un incontro di grande interesse culturale e scientifico dal titolo “Tonno: il re del mare in viaggio. Dalle rotte migratorie agli ecosistemi, tra scienza, tradizione e conservazione”. La conferenza si terrà oggi pomeriggio alle 16.30, nella Sala Conferenze del Forte Santa Tecla a Sanremo.

Relatore dell’evento sarà il Prof. Fulvio Garibaldi del Dipartimento di Scienze della Terra, dell’Ambiente e della Vita (D.I.S.T.A.V.) dell’Università di Genova, esperto di biologia marina e in particolare di grandi pelagici. Il tonno, considerato da secoli il “re del mare”, sarà al centro di un percorso di approfondimento che spazierà dalla conoscenza delle rotte migratorie e degli ecosistemi marini fino alle riflessioni sul rapporto tra scienza, tradizione e conservazione. L’incontro offrirà dunque non solo un’analisi scientifica, ma anche una lettura culturale e storica legata al Mediterraneo e alle comunità costiere.

L’appuntamento si inserisce nel più ampio impegno delle associazioni promotrici nella diffusione della cultura del mare e nella sensibilizzazione verso una gestione sostenibile delle risorse marine. L’ingresso è libero fino ad esaurimento posti.