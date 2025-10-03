Sanremo: il Palazzo Roverizio presenta "Giovani Note in Antiche Sale"

La musica classica torna protagonista in uno dei luoghi più suggestivi della città con l’avvio della rassegna “Giovani Note in Antiche Sale”, un progetto che nasce all’interno della seconda edizione di “Un Palco a Palazzo” e che si propone di valorizzare i nuovi protagonisti della scena musicale italiana.

Il debutto è affidato al giovane pianista Matteo Pierro, talento già affermato e apprezzato, che sabato 4 ottobre alle ore 21 si esibirà nella splendida cornice del Palazzo Roverizio con un programma di altissimo livello, dedicato alle musiche di Ludwig van Beethoven, Arnold Schönberg e Franz Liszt.

Matteo Pierro, nonostante la giovane età, ha già conquistato pubblico e critica per la sua maturità interpretativa e il virtuosismo espressivo. Recentemente ha riscosso grande successo a Matera, dove si è esibito in un concerto per pianoforte e orchestra sotto la direzione del Maestro Donato Renzetti, confermando la sua crescita artistica e la sua capacità di dialogare con le grandi pagine del repertorio classico. Il concerto di sabato rappresenta non solo un’occasione per ascoltare un interprete di grande sensibilità, ma anche per immergersi in un’atmosfera unica, dove la bellezza architettonica del Palazzo Roverizio si fonde con l’eleganza della musica.

La rassegna “Giovani Note in Antiche Sale” è realizzata in collaborazione con l’Associazione Leoncavallo di Potenza, diretta dalla professoressa e soprano Elena Sabatino, e nasce con l’intento di offrire ai giovani musicisti la possibilità di esibirsi in contesti prestigiosi, al di fuori della propria regione, favorendo lo scambio culturale e la crescita professionale. “Un Palco a Palazzo” conferma così la sua vocazione alla promozione musicale di alto livello, offrendo al pubblico un’occasione preziosa per scoprire il futuro della musica classica in ambienti di grande fascino storico e artistico.

L’ingresso al concerto è libero fino a esaurimento dei posti disponibili, e si preannuncia come uno degli appuntamenti più attesi di questa stagione musicale. Un’opportunità da non perdere per chi ama la musica e desidera sostenere il talento delle nuove generazioni.