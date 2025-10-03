Sanremo: Giornata del Contemporaneo, visita dello studio e della casa d'artista di Giuseppe “Pipin” Ferrari

Come ogni anno ritorna la Giornata del Contemporaneo, la grande manifestazione promossa da AMACI – Associazione dei Musei d’Arte Contemporanea Italiani, e l'evento previsto a Sanremo è l'apertura al pubblico e la visita dello studio e della casa d'artista di Giuseppe “Pipin” Ferrari (Sanremo 1904 – 1972), “ultimo cantore della Belle Epoque”, come recita la targa monumentale posta nei giardini di Corso Mombello a lui intitolati.

L'iniziativa si svolge sabato 4 ottobre e le visite allo studio Ferrari, in corso Mombello 16, a Sanremo, sono possibili dalle 10 alle 19, con gradita prenotazione selezionando “Parteciperò” nell'evento Facebook https://www.facebook.com/events/1811637286426667 o inviando un messaggio WhatsApp al numero 3387676020.

Giuseppe “Pipin” Ferrari, artista, storico, pittore, studioso e giornalista, per gran parte del Novecento ha animato la vita cittadina con studi, ricerche, scritti e iniziative culturali, tra le quali la redazione di giornali e riviste e la fondazione dell'associazione Famija Sanremasca, di cui è stato primo presidente.

Questa iniziativa, inserita nell'ampio catalogo di eventi della Ventunesima Giornata del Contemporaneo, intende proporre la parte più personale, intima e quotidiana dell'artista, con una visita al suo studio, recentemente restaurato, alla biblioteca, all'archivio delle carte che sono state oggetto dei suoi studi, e alla casa che conserva cimeli, suppellettili e incartamenti che hanno fatto parte della sua vita.

Durante la visita sarà possibile visionare anche il pianoforte, alcune opere autografe, mobili e memorabilia appartenuti al compositore Franco Alfano - legato a Giuseppe “Pipin” Ferrari da una profonda amicizia famigliare - del quale nel 2025 ricorrono i 150 anni dalla nascita (Napoli 1875, Sanremo 1954)

La visita viene proposta dalle figlie di Guseppe “Pipin” Ferrari, Anna Maria Ferrari e Bianca Maria Ferrari Porri, custodi della memoria di famiglia e dei ricordi, anche più personali, legati all'artista.

Realizzata con il sostegno della Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura, e con la collaborazione della Direzione Generale per la Diplomazia Pubblica e Culturale del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, la Giornata del Contemporaneo è giunta alla ventunesima edizione e coinvolge musei, fondazioni, istituzioni pubbliche e private, gallerie, studi e spazi d’artista su tutto il territorio nazionale, raccontando la vitalità dell’arte contemporanea nel nostro Paese, cercando di favorire e valorizzare la partecipazione più ampia possibile di appassionati, cultori e studiosi.